Strada di gronda da 4 milioni Tanti espropri, niente contenziosi

Strada di gronda: pronto il bando. La seconda buona notizia è che - segnala il Comune - non ci sono contenziosi con i residenti per i numerosi espropri in corso per la realizzazione della nuova bretella parallela al lungomare di Igea Marina. "Non vi sono situazioni da segnalare in ragione di quelli che sono stati ad oggi tutti accordi di natura bonaria", sottolinea l’amministrazione comunale.

Dopo l’approvazione del progetto definitivo la gara di appalto è alle porte. Poi scatteranno i tempi tecnici della procedura, con affidamento dei lavori nei tempi previsti e inizio degli stessi ipotizzabile tra fine di quest’anno e inizio 2024. E’ recente lo step importante rappresentato dall’arrivo dei pareri tecnici positivi sia da parte di Hera sia da parte del Consorzio di Bonifica. L’iter di affidamento dei lavori, prevede l’inizio degli stessi con la prima tranche fino a via Cardano, nel prossimo autunno - inverno. "La strada di gronda – ricorda il sindaco Filippo Giorgetti – che collegherà via dei Mille a via Agedabia è a tutti gli effetti una grande opera di Bellaria Igea Marina, che consegnerà alla zona una nuova arteria di un chilometro e mezzo, strategica in qualità di accesso alla città da Sud ma anche funzionale in tema di decongestionamento del traffico veicolare su viale Pinzon: offrendo al lungomare più prossimo al confine anche nuove opportunità in ottica di ridisegno della sezione stradale in direzione di una maggior attenzione alla mobilità dolce. Una riqualificazione urbana di cui in città si parla da almeno vent’anni, e che produrrà come detto effetti positivi su mobilità, traffico e valorizzazione del lungo mare e della zona colonie". L’importo dei lavori, in più tranche, è di 4 milioni di euro.