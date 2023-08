"Strada di Gronda fino a Verucchio e un tunnel per la Marecchiese"

Quello di Ponte Verucchio resta uno dei nodi cruciali della Marecchiese. Ma la soluzione che era stata prospettata nel progetto per la ’nuova’ Marecchiese redatto, per conto dalla Provincia, dall’architetto Edoardo Preger, non ha mai convinto Verucchio. E ora che la progettazione è passata nelle mani di Anas, Stefania Sabba, sindaca di Verucchio e presidente dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia, non le manda a dire. La Sabba giudica positivo il faccia a faccia di qualche giorno fa a Pietracuta (insieme ai sindaci degli altri comuni e alle associazioni) sulla Marecchiese. E boccia il vecchio progetto firmato da Preger.

"Villa Verucchio è uno dei nodi principali da affrontare, sia per la mole di traffico sia per l’alta incidentalità – premette la sindaca – Ma lo studio eseguito non portava a soluzioni efficaci, per il percorso che ci riguarda". Le due soluzioni alternative che Verucchio aveva invocato sono rimaste lettera morta: non sono comparse nello studio di fattibilità. Per il Comune malatestiano erano e restano due, come ricorda la Sabba: "La costruzione di un nuovo ponte a Ponte Verucchio più a valle di quello attuale, e il completamento della strada di Gronda, di cui ci sono già sia il progetto sia la previsione negli strumenti di pianificazione territoriale della Provincia, da oltre 15 anni". Un intervento "pensato per raggiungere celermente il casello di Rimini Nord".

Ma l’ipotesi del prolungamento della strada di Gronda trova l’ostracismo storico dei Comuni di Santarcangelo e Poggio Torriana. Per il sindaco di Verucchio, in ogni caso prima di procedere ad ogni progettazione "è necessario conoscere il progetto definitivo della Ss16 e l’innesto con la Valmarecchia". C’è un’ulteriore possibilità. Un’alternativa può essere il tunnel sotto la Marecchiese, "presente da oltre 10 anni nelle previsioni urbanistiche del Comune, per il quale potrà essere di nuovo aperta la discussione con i cittadini".

m.c.