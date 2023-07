Strada di Gronda, via libera al progetto

Nuova strada di gronda a Igea Marina: scatta il semaforo verde. La Giunta comunale di Bellaria ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo asse viario in zona colonie. "In città se ne parlava da 4050 anni, ma finalmente ci siamo – annuncia il sindaco Filippo Giorgetti –. Ci sono state alcune battute d’arresto, dovute all’aumento dei costi delle materie prime e alla necessità di progettare opere idrauliche e relativi impianti, la cui utilità risulta ancora più evidente dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio scorso". Prossimo step sarà istruire la gara pubblica attraverso la stazione appaltante, "con affidamento dei lavori previsto entro la fine dell’anno e cantierizzazione entro la prossima primavera", procedendo celermente con quella che si preannuncia essere una delle opere più rilevanti del 2024.

Il primo stralcio interesserà il tratto tra via Cardano e via Dei Mille e "avrà un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, interamentte a carico del Comune e già finanziati" spiega il primo cittadino. Come noto, la nuova strada di gronda nasce con l’obiettivo di portare un miglioramento alla viabilità e rendere la città più facilmente raggiungibile da chi arriva dalla zona sud. "Parliamo di un’area del nostro lungomare – spiega il sindaco Giorgetti – che ha sempre risentito fortemente di problemi legati al traffico in alcuni casi eccessivo che rende meno agevole l’accesso al territorio comunale e contemporaneamente la fruizione del lungomare stesso. Con la nuova opera andremo ad alleggerirlo dalla presenza dei veicoli che verranno convogliati lungo la parallela alla ferrovia in maniera fluida e maggiormente sostenibile. Si tratta di un intervento che di fatto andrà a favorire anche il processo di riqualificazione delle colonie". "Il lungomare – precisa Giorgetti – comunque non diventerà offlimits, ma saranno previste delle limitazioni che andremo a concordare in futuro".