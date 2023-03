Strada franata "Costretti a uscire di casa a piedi"

Continuano ad affiorare nuove frane in alta Valmarecchia, con i comuni impegnati a bloccare i dissesti e a sistemare le strade. Dopo lo scioglimento repentino della neve degli ultimi 10 giorni gli smottamenti sono aumentati in modo esponenziale, in particolare a Sant’Agata Feltria. Decine i dissesti, da Ugrigno a Maiano, da Petrella Guidi fino a via Campo Rosso (foto) dove addirittura la strada è stata bloccata a pochi metri da un’abitazione. I residenti di questa via devono arrivare a casa percorrendo a piedi l’ultimo tratto di 150 metri. "Sono settimane che dobbiamo lasciare la macchina lontana – dicono i cittadini – Ma per chi ha i turni serali, entrare e uscire di casa in orari del genere non è facile. Il Comune ci è vicino, abbiamo confroni continui con gli amministratori. Speriamo che insieme ad altri enti trovino una soluzione. Non vogliamo andarcene dalla nostra casa". "La lista con decine di situazioni simili, smottamenti e frane, è già stata consegnata alla Protezione civile regionale – dice il sindaco Goffredo Polidori – I sopralluoghi sono stati fatti nei giorni scorsi e ora aspettiamo notizie dalla Regione. Su Campo Rosso attendiamo anche la relazione geologica". Il bilancio comunale, da solo, non ha le risorse per intervenire sulle frane più grandi.

"Dopo le nevicate e la pioggia di questi giorni la situazione è cambiata nuovamente – continua Polidori – Su Campo Rosso stavamo ragionando addirittura per una variante che bipassi la strada, per raggiungere l’abitazione. Confidiamo a breve in un intervento finanziato della Protezione civile, perché con il nostro bilancio non siamo in grado di supportare lavori così onerosi dal punto di vista finanziario". Rita Celli