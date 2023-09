Strada in sicurezza dopo la petizione

Avevano raccolto 50 firme per chiedere che via Vercelli a Spontricciolo venisse messa in sicurezza. Troppo pericoloso l’asfalto rovinato dalle radici dei pini percorrendolo con ogni mezzo, soprattutto a due ruote. La petizione venne depositata in municipio all’inizio di febbraio. Negli ultimi giorni i residenti di Spontricciolo hanno visto arrivare i mezzi meccanici e gli operai per bonificare il viale vista la vicinanza dei grandi pini che costeggiano la sede stradale. Immediata la soddisfazione dell’ex assessore Simone Imola che ha commentato: "A un incontro pubblico dissi che non avrei risposto per iscritto ma con i fatti. Ecco i fatti".