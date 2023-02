Strada pericolosa dopo i lavori Il Comune ora diffida le aziende

Un intervento di routine, come se ne fanno di continuo, per la posa di condotte e cavi. I cosiddetti sottoservizi. Peccato che, nel caso dei lavori fatti di recente tra via Santa Cristina e via della Grottazza, la pezza sia stata peggiore del buco. Ovvero: la sistemazione della strada, dopo i lavori fatti, costituisce "un pericolo per l’incolumità", come riferisce il dirigente comunale al settore infrastrutture e qualità ambientale. Che è stato allertato dai residenti imbufaliti. Una situazione che ha scatenato Palazzo Garampi. Tanto che il Comune ha intimato alle società responsabili del pasticcio, quella titolare dell’autorizzazione e la ditta esecutrice, "l’immediato ripristino degli scavi e dei fori realizzati lungo la via della Grottazza... nonché lo spostamento del pozzetto di ispezione con riprofilatura del fosso stradale compromesso dall’intervento". In caso contrario il Comune si dice pronto all’escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Non solo. "Le società saranno ritenute responsabili di ogni eventuato danno a persona o cosa" causato dai lavori effettuati. Decisamente irritato per quanto accaduto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: "Precisione. Precisione non è soltanto termine che richiama una geometrica esattezza. Precisione è anche una forma di rispetto verso l’altro che non sei tu. Questo mi è venuto in mente quando venerdì, insieme ai funzionari comunali, abbiamo svolto un sopralluogo su richiesta dei cittadini di Santa Cristina per verificare lo stato dei lavori di sistemazione della strada, fatto nei giorni precedenti da una nota impresa privata di risonanza nazionale e internazionale. Sono rimasto sbigottito quando ho visto cos’era successo, una situazione immortalata dalle fotografie che sono state scattate. Immagini che dicono più di tutte le parole del mondo. L’indomani, nella giornata di venerdì, come amministrazione comunale abbiamo inviato una diffida ufficiale all’impresa affinché rifaccia i lavori con precisione".

Morolli elenca le varie problematiche in questione. "Prima di tutto – spiega l’assessore - ci sono questioni legate alla sicurezza stradale e al decoro". Ma "anche, più profondamente, c’il rispetto che si deve, e sottolineo si deve, alla città dove si esegue l’intervento". "Spero e credo – conclude Morolli – che la società ripari al più presto questo scarabocchio fatto su una strada di Rimini. Ci guarderemo attentamente". Della serie: impresa avvisata...

Mario Gradara