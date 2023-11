Stradale a caccia di indizi sul mezzo che investì Giuliano

Parallelamente all’indagine sull’omicidio Paganelli ce n’è un’altra, connessa, che riguarda l’incidente del 7 maggio scorso sulla via Coriano di cui era rimasto vittima il figlio di Pierina, Giuiliano Saponi. Il 53enne era stato trovato agonizzante sul ciglio della strada dopo quello che con il passare dei giorni le indagini della Procura condotte dal pm Luca Bertuzzi hanno ipotizzato essere stato un investimento più che un’aggressione. Ancora però anche in questo caso non è stato possibile arrivare a trovare il profilo di un possibile colpevole. Ecco perché ieri mattina la polizia stradale è tornata sul luogo dell’incidente per svolgere nuovi esperimenti utili a capire le esatte caratteristiche del mezzo che avrebbe investito e ridotto in fin di vita Giuliano Saponi. Sin qui l’ipotesi è di un colpo frontale con uno specchietto di un veicolo alto tipo suv o furgone.