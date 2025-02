Strade, 3mila buche chiuse in un anno

Oltre due milioni di metri quadrati di verde sfalciati, 120 km di banchine stradali ripulite, 6 km di fossi sistemati, quasi 2mila trattamenti fitosanitari delle piante pubbliche. Sono questi alcuni dei numeri delle attività svolte da Anthea nel 2024, per conto del comune di Santarcangelo. Le aree verdi che l’amministrazione clementina ha dato in gestione alla società in house ammontano infatti a circa 600mila mq, nei quali vengono mediamente eseguiti 4 tagli dell’erba ogni anno. Cinque e più invece gli sfalci all’anno, nelle aree più frequentate come scuole, cimiteri e parchi pubblici. Tre invece i passaggi annuali su 120 km di banchine stradali. Gli operai Anthea hanno lavorato anche 7 km di siepi stradali, quasi 60 le potature degli alberi e 25 gli abbattimenti di piante (morte o pericolose) quasi tutte sostituite. Sui 6km di fossi stradali Anthea ha provveduto alla pulizia e riprofilatura per la regimazione delle acque piovane e sempre al taglio d’erba. La società in house in azione anche su 8mila caditoie per il trattamento contro la zanzara tigre. Rispetto invece alla manutenzione stradale ordinaria, nel corso dell’anno Anthea ha ripristinato oltre 3mila buche e riparato oltre 1.800 mq di asfalto.