Strade chiuse per completare la rotonda vicino all’ospedale

Viale Frosinone chiusa per una decina di giorni. Cambia la viabilità attorno all’ospedale Ceccarini per consentire il proseguo del cantiere della rotatoria tra lo stesso viale e la statale 16. Per i prossimi dieci giorni il viale rimarrà chiuso nel tratto che va dall’ingresso al ‘Ceccarini’ alla circonvallazione. Per chi arrivava dalla vecchia Ss16, già si trovava l’ingresso nel viale interdetto. Ora la medesima cosa accadrà anche a chi arriva da corso Fratelli Cervi. La strada sarà percorribile soltanto nel tratto lato mare che conduce all’ingresso dell’ospedale. Chi raggiungerà il Ceccarini da corso Fratelli Cervi potrà soltanto tornare indietro non avendo più la possibilità di immettersi sulla statale. I lavori per il completamento dell’opera si avvicinano al mezzo milione di euro, 480mila euro per l’esattezza, e prevedono oltre alla nuova rotatoria anche il rifacimento dell’asfalto lungo la Circonvallazione tra i viali Formia e Frosinone. E’ prevista anche una bretella esclusiva per il passaggio dei mezzi di soccorso.