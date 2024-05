Strade chiuse per la corsa rosa

Vigili e trenta volontari a presidiare le strade del Giro d’Italia venerdì, quando la tappa partirà da Riccione per arrivare a Cento. L’amministrazione comunale ha disposto un piano del traffico che prevede divieto di sosta dalle 7 del mattino alle 14 nelle strade interessate dal percorso, e chiusure al traffico dalle 11. La carovana rosa partirà da piazzale Roma e transiterà in viale Ceccarini per raggiungere il gazebo centrale e girare in viale Dante, percorrendolo fino all’incrocio con viale Verdi. Da qui il gruppo si sposterà in direzione mare su viale D’Annunzio pedalando fino al confine con Rimini. Sarà una sorta di passerella fino al cosiddetto chilometro zero posto sul torrente Marano, dove partirà la corsa vera e propria. A partire dalle 7 del mattino e fino alle 14 di venerdì sarà vietato parcheggiare veicoli lungo tutto il percorso di gara. I mezzi in sosta vietata verranno rimossi.

Viale Milano sarà chiuso al traffico dalle 7, nel tratto compreso tra piazzale San Martino e il porto. Saranno posizionate transenne per impedire l’accesso in tutti gli incroci con le strade interessate dal passaggio dei corridori. Verrà consentito l’attraversamento ai residenti tranne che nel momento in cui transiteranno i mezzi della carovana pubblicitaria del Giro, verso le 11,30, e dei ciclisti in gara a partire dalle 13. I maggiori disagi sono previsti nel territorio riminese vista la chiusura della statale per circa tre ore.