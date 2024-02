Strade chiuse per verificare la tenuta dei pini

Continua il monitoraggio dei pini in città per evitare crolli improvvisi come se ne sono visti negli ultimi anni. Nella giornata di lunedì e il primo giorno di marzo verranno chiusi al traffico un tratto dei viale Corridoni e Molari per eseguire prove tecniche di trazione su 36 alberi. Le prove fanno seguito all’azione voluta dall’amministrazione comunale per censire il patrimonio arboreo della città. Il progetto, avviato nel 2023, ha l’obiettivo di valutare lo stato di salute e la sicurezza di 10.500 alberi, un terzo del totale stimato di 38mila alberature. Sono già state censite circa 3.500 alberature.