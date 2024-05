Strade chiuse a Rimini per il passaggio del Giro d’Italia: traffico e viabilità, cosa sapere

Rimini, 13 maggio 2024 – Nel corso della giornata di venerdì 17 maggio, il territorio riminese è interessato dal passaggio della tappa ‘Riccione-Cento’, la 13esima del Giro d’Italia 2024. In occasione del transito della carovana rosa, sono previste per qualche ora alcune limitazioni alla circolazione nelle strade statali 16, 9 e 72, a partire dalle 10.30.

Riccione-Cento: il percorso a Rimini

La partenza ufficiale della 13esima tappa del Giro d’Italia 2024 è in programma alle ore 13 da Riccione. Il percorso prevede, a seguire, l’ingresso a Rimini dal lungomare, in via G. D’Annunzio, da cui gli atleti proseguono verso viale Principe di Piemonte. Arrivati alla rotatoria con via Cavalieri di Vittorio Veneto, i corridori percorrono la suddetta strada in direzione monte fino all’altezza di via Losanna. Da qui, l’itinerario prosegue fino alla rotatoria con intersezione in via Costantinopoli e prevede, a seguire, una svolta a sinistra verso la statale 16. La carovana, a questo punto, percorre interamente la strada in questione fino alla rotatoria con la statale 9, prima di dirigersi verso Santarcangelo.

Le modifiche al traffico

Nel complesso, il territorio riminese è interessato dal transito della carovana per circa 3 ore e mezza, nella mattinata di venerdì 17 maggio. Le limitazioni alla circolazione entrano in vigore a partire dalle 10.30 fino al passaggio di fine corsa, previsto circa per le ore 13.50. In questo frangente, il traffico nella statale 16 viene garantito con percorsi individuati ad hoc. La strada infatti è sempre percorribile in direzione mare-monte e viceversa, ad eccezione di due momenti specifici: il passaggio della carovana pubblicitaria, in programma per le 11.30 circa, e quello degli atleti, atteso dalle 13.08.

La percorrenza della statale 16 in direzione Rimini-Ravenna, invece, non è consentita per tutto l’orario che si protrae dalle 10.30 fino al passaggio del fine corsa. Essa, tuttavia, può essere come detto attraversata in direzione mare-monte e viceversa attraverso le seguenti 4 rotatorie presiedute dalla polizia locale: Varisco/Rosmini, Covignano, rotonda ‘Valentini’ (con accesso da via Tosca nel quartiere Padulli) e via della Fiera/Grotta Rossa. Restano sempre percorribili i due sottopassi di via Rodriguez e via Marecchiese.

Per coloro che percorrono la statale 72 con direzione San Marino-Rimini, viene riservata al traffico una corsia per riuscire a raggiungere agevolmente via Montescudo e il sottopasso di via Rodriguez. Rimangono, nel mentre, completamente chiuse al traffico veicolare nei due sensi di marcia le rotatorie delle Befane e di via Coriano/Montescudo.

Sono stati informati del rallentamento della circolazione anche gli istituti scolastici del territorio, considerato l’orario del passaggio del Giro coincidente con quello di fine delle lezioni.