Strade colabrodo, iniziati i lavori per rifarle. Ecco la mappa delle vie che saranno sistemate

Dodici strade da mettere in sicurezza. In queste settimane a Rimini gli operai sono al lavoro per asfaltare le vie Emilia, Lennon, Prampolini, San Leo, Tristano e Isotta, dell’Olmo, Amola e il parcheggio di via Vienna. A novembre toccherà alle strade rimanenti: vicolo Gioia, le vie Tobruk, Due Palme, Conforti. Intanto la giunta ha approvato il finanziamento di altri lavori che interesseranno 11 strade. Nel dettaglio si tratta delle vie Longana (un tratto), Maiano (un tratto), del Rivo, Cascine (un tratto), Roncona, Alessandrini, Grotta Rossa (un tratto), Bruschi, del Pino, Quarto dei Mille, Nazario Sauro. "E con gli altri lavori già programmati – dice l’assessore Mattia Morolli – rifaremo altri 40mila metri quadrati di strade".