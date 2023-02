Strade da incubo: due milioni per il restyling

Mezzo milione di euro per sistemare viale Veneto. E’ la somma (465mila euro per l’esattezza) che la giunta andrà a spendere per il rifacimento della parte alta del viale. "Interverremo – spiega l’assessore Simone Imola – nel tratto compreso tra il cavalcavia dell’autostrada A14 e via Coriano". E’ l’intervento più corposo tra quelli inseriti nel ‘Piano di manutenzione straordinaria per le strade’, che ha già visto partire il cantiere in viale Ceccarini e dintorni per una somma complessiva di 433mila euro. La cifra messa a bilancio per tradurre il piano in realtà ammonta a 2,2 milioni di euro. Con queste risorse oltre all’asse di viale Veneto e all’isola pedonale, sarà sistemato viale Dante, anche in questo caso i lavori sono partiti, e almeno 25 vie e piazza in città. Tra i lavori più costosi ci sono quelli in viale Ca’ Pronti (162mila euro), in viale Caprera nel tratto tra il Cocoricò e viale Abruzzi (195mila), in viale Del Lavoro (137mila), e in viale Oneglia (46mila). Nella lista figurano anche diversi tratti sulla Ss16, viale Vado Ligure, viale Bergamo con annesso parcheggio, e ancora i viali Alghero, Righi, il Puccini tra il Dante e il sottopasso, viale Cervino per eliminare i dossi provocati dalle radici dei pini, viale Adda, Agrigento, Amantea, Bardia, Leoncavallo, piazzale Carlo Cassola, viale Licata, Catalani, il parcheggio Riace Nicastro, un tratto di viale Arezzo tra viale Toscana e viale Berlinguer, ed infine viale Corridoni. "Sappiamo bene che l’elenco dei viali da sistemare sarebbe infinito ma è grazie all’impegno di queste persone che possiamo cominciare a dare risposte in tempi brevi a tanti riccionesi sin da subito. Cercheremo di trovare le risorse per accelerare il processo di ripristino del decoro cittadino".

a.ol.