"Strade danneggiate dai cantieri per la fibra"

A Cattolica monta il malumore per i lavori della fibra ottica che stanno interessando diverse strade della città. Gli scavi, necessari per portare la nuova infrastruttura digitale, per alcuni cattolichini stanno lasciando segni evidenti sull’asfalto e sulle pavimentazioni, anche in viali appena rifatti. Il malcontento arriva dai residenti e dal comitato del centro, che chiedono maggiore attenzione e rispetto per il decoro urbano. "Parliamo di strade come via Pascoli e viale Dante – denuncia Marco Lorenzi, membro del comitato del centro –. Va bene che deve passare la fibra, ma non si spaccano le piastrelle a metà, sistemando poi tutto alla buona. Si vedono le tracce e rimarranno per sempre. Abbiamo sentito più volte l’amministrazione, ma la situazione non cambia".

Lorenzi racconta di aver provato a intervenire prima dell’inizio dei lavori, senza però ottenere risultati. "Abbiamo sentito l’amministrazione prima che si iniziasse a scavare, ma ci hanno di non preoccuparci, che tutti i permessi erano regolari. Va bene rompere la strada se serve, ma non vogliamo segni e rattoppi visibili. In via Dante hanno tagliato le piastre a metà e resterà per sempre il segno. Via Pascoli era stata rifatta da poco e ora l’asfalto è stato riempito con un terriccio rosso che si nota subito. Viale Dante è nuovo, doveva durare trent’anni invece sembra già vecchio". Dal Comune di Cattolica arriva la replica affidata all’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni, che rassicura sui controlli e sui ripristini già previsti.

"L’ìinstallazione della fibra è legata a un appalto nazionale, non comunale, legato ai fondi del Pnrr – spiega –. Noi abbiamo verificato i documenti e le autorizzazioni: gli interventi sono regolari. È previsto che le ditte richiudano esattamente come da capitolato, restituendo l’asfalto o la pavimentazione identica a quella precedente". Secondo l’assessore, il disagio è solo temporaneo. "È un momento di transizione. Una prima squadra effettua gli scavi e installa i pozzetti, poi seguiranno i ripristini definitivi. In via Pascoli, ad esempio, hanno dovuto riaprire la pavimentazione con un cemento diverso per poi rifarla in seguito con il colore corretto. Tutto tornerà come prima". L’assessore Uguccioni riconosce che i lavori generano fastidi, ma sottolinea l’importanza dell’opera. "La fibra è un’infrastruttura fondamentale per il commercio, per gli hotel e per il turismo digitale. Certo, se potessimo evitare gli scavi sarebbe meglio, ma è un investimento necessario. Abbiamo tanti cantieri aperti, sappiamo cosa sta succedendo sul territorio e monitoriamo costantemente. Per la prossima estate via Dante sarà a posto".

Federico Tommasini