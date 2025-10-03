Strade dissestate e marciapiedi sconnessi : "La Regina non è una città per disabili"

"Cattolica non è una città accessibile ai disabili". A denunciarlo è Fabrizio Arduini, dell’associazione Puravida 2.0, impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno alle persone con disabilità. Il quadro che descrive Arduini è quello di una città che continua a presentare ostacoli quotidiani ai più fragili: marciapiedi sconnessi dalle radici, strade di ghiaia impraticabili, barriere architettoniche al parco e persino nel nuovo porto, inaugurato poche settimane fa. Qui la passeggiata, pensata come fiore all’occhiello, è stata realizzata con mattonelle separate da fughe di quasi due centimetri, che incastrano le ruote delle carrozzine. "Il giorno dell’inaugurazione abbiamo organizzato una protesta pacifica, niente politica, ma solo senso civico – racconta Arduini – La sindaca ha riconosciuto il problema, ma ormai l’opera è stata completata". Non va meglio al parco della Pace, l’unico grande polmone verde cittadino. "Un disabile fa fatica persino ad entrarci, figuriamoci ad uscire – continua –. All’ingresso ci sono diffusori in ferro che ostacolano il passaggio, la pavimentazione davanti all’ex bar è sconnessa e nella camminata principale la ghiaia blocca le ruote di carrozzine, ma anche passeggini".

Un impegno, invece, è stato messo sulle spiagge libere, dove il comune ha installato pedane di plastica sulla sabbia. "Un passo avanti, certo, ma non basta. Servono altri servizi adeguati e continuità nelle scelte". Il problema, sottolinea Arduini, non riguarda solo l’amministrazione. "Anche i privati hanno grandi responsabilità: su oltre 200 hotel in città, appena una ventina risultano davvero accessibili. È tempo che tutti si adeguino".

Amarezza anche sul fronte del dialogo istituzionale. "Puravida e altre associazioni partecipano a una commissione comunale sull’accessibilità della città che si riunisce ogni mese – spiega –. Segnaliamo regolarmente le criticità, ma alla fine nulla cambia. Viene da chiedersi a cosa serva una commissione se i nuovi progetti continuano a escludere le persone più fragili e noi non veniamo interpellati".

f.t.