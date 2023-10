Strade e binari. La sicurezza in circuito

Sicurezza sulle strade e sui binari, con un focus centrato sulla ‘connessione’ tra strade e ferrovie. E’ quanto emerso in Visione sicurezza l’evento che si è svolto ieri al Misano world circuit. Un’occasione per gli addetti ai lavori dei settori coinvolti per parlare di connessioni tra progetto e cantiere, tra cantieri e viabilità, tra infrastrutture e automotive, tra opere esistenti e nuove opere, tra passato, presente e futuro, tra sicurezza, ecosostenibilità e innovazione. Dopo il saluto di benvenuto del sindaco di Misano Fabrizio Piccioni e dei principali esponenti delle organizzazioni del settore presenti, esperti, istituzioni e manager della filiera infrastrutture si sono confrontati in una tavola rotonda durante la mattinata. E’ stata l’occasione per riflettere su come si costruiscono sinergie, ottimizzazioni operative e lavoro di squadra, in funzione di uno sviluppo di tutto il settore dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità.

È così emerso quanto le varie connessioni all’interno del sistema infrastrutturale siano importanti sotto molti punti di vista. Per Domenico Capomolla direttore Anfisa, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, le connessioni si attivano anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto agli enti territoriali per stimolare e promuovere l’adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza, anche in ottica di previsione e gestione di dissesti idrogeologici.

I relatori hanno toccato il tema delle connessioni attraverso le sinergie strada-rotaia, multimedialità, progettualità integrate tra diversi modi di trasporto e con i territori. Un modo nuovo di vivere il trasporto con comportamenti che non fanno che valorizzare e amplificare la natura di strade e ferrovie, due attori protagonisti da accostare a persone e tecnologie.