Strade e marciapiedi da sistemare. L’amministrazione stanzia 1,7 milioni

Poco meno di due milioni di euro in asfalti. È la cifra che il comune intende utilizzare per la manutenzione di strade e marciapiedi nel corso del 2024. A Geat verranno affidati un milione e 712mila euro che si andranno a sommare agli interventi che si sono visti sulle strade della città nelle ultime settimane, per bonificare i danni provocati soprattutto dalle radici delle piante. Gli interventi interesseranno i viali di tutti i quartieri di Riccione. "L’amministrazione comunale sta intraprendendo in questi mesi un importante e puntale programma di bonifica stradale che ha già interessato alcune delle principali strade cittadine: viale Romagna, viale Emilia, parte di viale Liguria, il parcheggio Annyka Brandi, piazza Martiri delle Foibe, viale Cesare Battisti, viale Molari – dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – Il piano dei lavori di manutenzione straordinaria programmato con Geat e con gli altri soggetti coinvolti andrà a completare un programma di interventi importanti a favore della collettività, della sicurezza stradale e del decoro urbano".

Ai lavori affidati a Geat si aggiungono quelli per il ripristino degli asfalti eseguiti da altri soggetti operanti sul territorio comunale a seguito di lavori ai sottoservizi.