Strade e parcheggi chiusi per la fiera di San Michele. Primi divieti già da oggi

Conto alla rovescia per la tradizionale ’fiera degli uccelli’ a Santarcangelo, che quest’anno festeggia la sua 652esima edizione. Appuntamento con la festa di San Michele domani e domenica, tra tantissimi eventi e circa 200 espositori. Per consentire l’allestimento e l’organizzazione della fiera, a partire da oggi entrano in vigore diverse limitazioni e modifiche alla circolazione del traffico in alcune vie del centro. Il momento clou degli allestimenti avrà inizio subito dopo il mercato: dalle 14 di oggi fino alle 20 di lunedì, sarà vietata la sosta nelle piazze Marini, Marconi e in alcuni stalli di via Verdi. Le limitazioni più consistenti domani e domenica, nei giorni della fiera: chiuso anche il parcheggio Cagnacci. Come già avvenuto nelle ultime edizioni, durante la festa sarà vietata la vendita di bottiglie in vetro.