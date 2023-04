Strade e piazze intitolate a poche donne

Una mappa dettagliata per dimostrare che sono troppo poche le donne cui è intitolato un luogo della città. Gli studenti dell’Ites Valturio di Rimini e gli alunni del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi della media Giovanni XXIII di Misano, lo avevano annunciato l’8 marzo. Hanno mantenuto la promessa, consegnando, durante il consiglio ’giovani’, una pubblicazione per gli amministratori del territorio che fotografa la situazione attuale e fornisce suggerimenti per future intitolazioni degli spazi delle loro città a grandi donne.