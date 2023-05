Strade groviera a Riccione Danneggiati tanti viali E il ponte resta chiuso

Ora che l’acqua se n’è andata dalle strade restano le buche, e sono tante. In più viali se ne sono andati pezzi di asfalto aprendo delle voragini pericolose per la circolazione. E’ su queste che al momento si sta concentrando Geat, la società del Comune di Riccione, per ripristinare le condizioni di sicurezza. "Non appena ha smesso di piovere – spiega il presidente Fabio Galli – abbiamo mobilitato diversi operai potenziando la squadra che si occupa dei manti stradali. Siamo partiti dalle arterie della città a maggiore percorrenza quali viale Veneto, viale Ceccarini, viale Puglia e viale Emilia. Stiamo ripristinando le condizioni di sicurezza chiudendo le buche". Inoltre "agli operai è stato chiesto anche di verificare le condizioni delle caditoie e pulirle nel caso siano ostruite dopo l’ondata di maltempo". Non basteranno alcuni giorni per chiudere le buche.

"E’ stata danneggiata gran parte della rete viaria cittadina" spiegano dal municipio. "Ai cittadini chiediamo pazienza. Abbiamo iniziato immediatamente il lavoro ma serviranno diversi giorni per sistemare tutto". La viabilità è ormai tornata alla normalità in tutta la città. Percorribili i sottopassi allagati martedì tranne il San Gallo. Ieri pomeriggio ha aperto anche il Cesare Battisti. Resta chiuso il ponte su via San Lorenzo. In municipio hanno attivato una casella di posta dedicata all’emergenza meteo: [email protected] E l’emergenza di natura sociale può essere segnalata a: [email protected]

a.ol.