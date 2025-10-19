Strade pericolose in provincia: "Sensibile aumento dei mortali"

Strade pericolose. Nella provincia riminese la mortalità da incidente stradale è tornata a crescere. A presentare i dati è Asaps, associazione sostenitori amici della polizia stradale. I numeri emergono dall’analisi dei dati ufficiali Istat. Se in Emilia le statistiche dicono che gli incidenti mortali stanno diminuendo e in alcuni territori in modo sensibile, in Romagna, rileva Giordano Biserni presidente Asaps, la situaizone sta peggiorando. "Particolarmente allarmante e sorprendente anche per noi addetti ai lavori, è il dato della mortalità in provincia di Forlì–Cesena dove il numero di vittime è passato da 19 nel 2023 a 30 nel 2024 con una crescita percentuale del 57,9%. Leggero calo invece nel numero dei feriti 1821 (-3,2%). Anche Ravenna registra dati molto negativi. I decessi sono passati da 28 nel 2023 a 38 nel 2024 con il notevole incremento del 35,7%, nella provincia dei mosaici cresce anche il numero dei feriti 2.261 (+5,8%). Infine anche Rimini si segnala per risultati certo non positivi, anche se non ai livelli di Forlì–Cesena. Sono infatti 16 le vittime rispetto agli 11 decessi dell’anno precedente (+45,5%), in leggero calo anche in questo territorio i feriti arrivati a 1.924 (-4,1%)". Insomma per Biserni se la regione fa segnare nel complesso dati leggermente positivi, "appare però evidente che in Emilia esclusa Ferrara le cose vanno meglio, Bologna in testa, mentre in Romagna la situazione è molto diversa con tutti segni più sui numeri della mortalità". Cosa accade per pedoni e ciclisti in questi mesi dle 2025? "Nei primi 9 mesi l’Osservatorio Asapa-Sapidata ha registrato ben 301 decessi di cui 29 in Emilia Romagna, un dato che viene subito dopo i 46 pedoni che hanno perso la vita nel Lazio e i 45 in Lombardia. Addirittura peggiore il dato dei ciclisti: 172 vittime di cui 27 in Emilia Romagna.