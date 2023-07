Strade sicure: ecco la nuova pista ciclabile

Partiti da qualche giorno a Bellaria i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile in via Ravenna, in zona Bordonchio. "È un’opera molto importante, che collegherà la zona monte col centro di Igea Marina, grazie ai suoi circa 550 metri di percorso in sicurezza per i pedoni e i ciclisti". Così l’assessore ai lavori pubblici di Bellaria, Cristiano Mauri, presenta la nuova pista ciclabile di Igea Marina. Il tratto interessato dall’intervento è, in particolare, "quello che corre lungo via Ravenna dalla rotatoria di via Ennio fino all’altezza del fosso Rio Pircio".

Un progetto che in origine, prevedeva l’esecuzione dei lavori solo per circa mezzo chilometro fino a via Teano. Lavori però ampliati grazie ai soldi ottenuti dal Comune attraverso il fondo regionale ’Bike to work 2021’, che ha permesso a Bellaria di ricevere un contributo di 70mila euro.

I lavori, affidati all’impresa Cbr, costeranno in tutto circa 550mila euro "e termineranno in autunno". Il nuovo tratto della pista sarà anche funzionale a chi, procedendo da nord a sud, già può raggiungere via Ennio utilizzando il percorso lungo la via Bobbio. L’intervento di realizzazione della nuova ciclabile si aggiunge alle recenti misure adottate per aumentare la sicurezza delle strade di Bellaria, come i due semafori a chiamata installati in via Ravenna, l’uno in prossimità del centro culturale giovanile Kas8 a Igea e l’altro invece all’altezza di via Giorgetti a Bellaria.

Nel contesto più generale degli interventi per la manutenzione straordinaria delle strade, l’amministrazione ha già annunciato l’avvio dell’iter per un nuovo e importante accordo quadro per lavori da qui fino al 2027, con investimenti che in totale ammontano a 5 milioni di euro. L’intervento avviato in via Ravenna è di fatto l’ultimo, in ordine di tempo, che esaurisce il precedente accordo quadro da circa 1,6 milioni di euro.

Seguendo il filo rosso del governo, con il recente decreto sulla sicurezza stradale, l’obiettivo è quello di offrire ai cittadini una viabilità sicura, dalle bici alle automobili, per tutti i veicoli. Interventi che mostrano anche come l’amministrazione di Bellaria "abbia saputo collaborare con la Regione su vari fronti".

Aldo Di Tommaso