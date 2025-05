Strade, tagliati oltre 4 milioni: "Chi sistemerà frane e buche?"

"Il governo ci taglia i fondi per i lavori sulle strade, e intanto annuncia progetti come quello della nuova Marecchiese che costerà centinaia di milioni...". I conti non tornano per il sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, così come per i parlamentari Andrea Gnassi (Pd) e Marco Croatti (M5s). La Provincia aveva già lanciato l’sos l’altro ieri, dopo l’ufficialità dei tagli enti locali "imposti dalla legge di bilancio". E Sadegholvaad torna sulla questione: "A causa del taglio di 4,5 milioni da qui al 2028, non si potranno fare lavori di messa in sicurezza e miglioramento su qualsiasi strada provinciale. Ma come fa il governo a tagliare i fondi per le strade alle Province e, al tempo stesso, ad annunciare il progetto per la nuova Marecchiese?". Progetto che sarà illustrato da Anas a Novafeltria il 30 maggio.

Va giù duro anche Gnassi. "Dal governo da un lato i soliti spot e parole al vento su progetti come la nuova Marecchiese – attacca il deputato Pd – e dall’altro la consueta scure sugli enti locali, col taglio di fondi già assegnati alle Province per i lavori straordinari di manutenzione alle reti viarie. Un colpo di spugna da 1,7 miliardi di euro che dovevano servire per 1200 km di strade. Invece di pensare al ponte sullo Stretto o al terzo mandato dei suoi governatori, il ministro alle infrastrutture Salvini inizi a a dare risposte concrete". "Presenterò un’interrogazione al ministero – annuncia Gnassi – per chiedere come assicurerà l’adeguato finanziamento degli interventi di manutenzione delle strade. Alla Romagna vengono tolti 18,5 milioni per progetti e cantieri su strade già pesantemente colpite da alluvioni e frane".

Il senatore del M5s Croatti definisce "un disastro" i tagli del governo. "Disastro che impatterà direttamente sulla vita di cittadini, aziende e turisti. Meno fondi per la manutenzione significano strade più pericolose, aumento del rischio di incidenti, disagi alla circolazione, freno allo sviluppo economico del territorio". "I tagli – rincara Alice Parma, consigliera regionale Pd – metteranno a rischio le nostre strade, la sicurezza delle persone, e saranno un danno per il turismo"

Manuel Spadazzi