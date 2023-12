Strage di aceri, il Comune nega e denuncia

A segnalare le pesanti potature

degli esemplari di Acero negundo presenti in zona Celle era stato il presidente del Wwf Rimini, Claudio Papini. "Non riusciamo proprio a credere – queste le parole pronunciate dal presidente – che il tutto sia avvenuto per una decisione del comune e con l’intervento di Anthea...". E infatti. "Nessun intervento – non si è fatta attendere la risposta da Palazzo Garampi – di potatura sulle alberature attorno a Coop Celle è stato mai autorizzato o eseguito dal Comune di Rimini, né da Anthea. Questo per la ragione che l’area in questione è formalmente gestita da privati. Dunque l’affermazione riportata circa qualsivoglia responsabilità a carico dell’ente pubblico risulta priva di ogni fondamento".

Proprio nella giornata di ieri l’amministrazione comunale ha provveduto "a segnalare il fatto al competente per legge ufficio dei carabinieri, tutela forestale, ambientale e agroalimentare al fine di verificare – spiegano dal Comune – la correttezza delle procedure e dell’intervento sul verde eseguito. Una volta concluse le indagini, se il lavoro non fosse stato condotto secondo il dettato regolamentare, verrà erogata una sanzione economica nei confronti dei responsabili". E nell’occasione dal municipio riportano anche qualche numero. "Si ricorda che nell’anno 2023 il Comune di Rimini ha erogato 25 sanzioni per potature non eseguite in maniera corretta".