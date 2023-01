Strage di alberi e la spiaggia è una discarica

Motoseghe e bagnini al lavoro per ripulire la città e metterla in sicurezza dopo il maltempo che ha colpito la zona costiera tra domenica e lunedì. Un superlavoro per le squadre intervenute sul territorio, soprattutto per abbattere alberi pericolanti, tagliarne altri crollati a terra per la forza del vento, pulire e riaprire i sottopassi e attraversamenti, senza dimenticare le buche, vere e proprie voragini che si sono aperte in diversi viali in città.

Uno degli interventi più urgenti ha riguardato l’abbattimento di un grande albero in via Spalato che si era pericolosamente inclinato verso la linea ferroviaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno lanciato l’allarme, pi è arrivata una squadra dei vigili del fuoco per abbattere la pianta. Altri grossi pini hanno fatto la stessa fine. Uno di questi si trovava in un giardino di un hotel in viale Gramsci. Un altro era in un cantiere edile tra i viali Orazio e Ariosto, crollato per la furia di vento e pioggia. Altre piante sono state invece messe in sicurezza. Un pino molto grande è caduto nei giardini Montanari. Crollando a terra le radici hanno divelto la pavimentazione. In viale Cesare Battisti un grande pino crollando è finito all’interno di un’abitazione, senza conseguenze per le persone.

Sulle strade le buche sono ancor oggi un rischio. Per questo Geat ha potenziato le squadre al lavoro. "Sono subito iniziati gli interventi di ripristino – spiega il presidente di Geat Fabio Galli – che verranno effettuati non solo su segnalazione specifica dei cittadini, ma facendo una ricognizione su tutto il territorio comunale, a cominciare dalle arterie più trafficate e dai casi di maggior pericolo". Olio di gomito da parte delle squadre di Hera per ripulire dal fango la sede stradale del ponticello lungo la via San Lorenzo. Ancora ieri mattina gli operai erano al lavoro con idropulitrici per rendere la strada percorribile. Il maltempo ha creato ‘tappeti’ di aghi di pino in diversi viali. "Anche in questo caso – spiegano dall’amministrazione comunale – gli operai di Hera daranno la precedenza alle strade di maggiore scorrimento".

Messi in sicurezza gli alberi, l’emergenza per i prossimi giorni arriva dal mare. Le abbondanti piogge hanno portato i corsi d’acqua a riversare in mare grandi quantità di immondizia, plastica soprattutto, e legname di varie dimensioni. Le onde stanno restituendo tutto il materiale. Sulla spiaggia già da ieri i bagnini hanno cominciato a ripulire per quanto possibile l’arenile, per evitare che il materiale venga sotterrato dalle onde. Ma servirà pazienza visto che tra oggi e domani è previsto l’arrivo di rami e tronchi di dimensioni più grandi. Solo dopo gli operai di Hera effettueranno le operazioni di pulizia dell’arenile.

Andrea Oliva