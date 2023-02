Strage di alberi Verdi di rabbia

Ancora polemiche a Cattolica per altri alberi abbattuti, come succede in via Toscana dove sono in corso i lavori di rifacimento di marciapiedi, arredi e sottoservizi. "Siamo felici nel constatare che le tematiche ambientali sono questioni che interessano sempre più persone _ dice Cesarino Romani, portavoce di Europa Verde _ il nostro obiettivo è quello di un miglioramento del verde pubblico. Per fare questo abbiamo chiesto alla coalizione di governo di avviare velocemente un monitoraggio del verde urbano. Abbiamo assistito purtroppo a un ulteriore abbattimento di alberi, in continuità con altri abbattimenti, non condivisi dal nostro gruppo. Tutto questo non non è il cambio di rotta che ci auspicavamo. Ci attendiamo un confronto con l’amministrazione di Cattolica".