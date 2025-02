Strage di larici a Marina centro: "Solo promesse e tronchi mozzati"

Una decina di larici, quasi centenari che coloravano i marciapiedi e le strade tra via Cormons e Nazario Sauro, ora tagliati di netto per fare spazio ad una nuova casa in costruzione. E’ quanto sta accadendo da più di un anno a Marina centro. "Oltre al danno anche la beffa: nei punti in cui c’erano prima gli alberi ora campeggia un cartello con scritto ’Torno subito’, ma di nuove piante neanche l’ombra". A spiegarlo è Georgia Matteini Palmerini, residente nella zona e voce di tutti i cittadini che come lei vogliono chiarezza sui sette larici tagliati e mai più piantati. "Quegli alberi c’erano già negli anni ’50 e ora sono stati tagliati di netto – riprende Palmerini –. Di tutto ciò cosa ci rimane? Solo dei cartelli, come a dire che che quei tigli così alti e belli possano ritornare, quando invece non è così".

Le lamentele arrivano da una decina di residenti che nel giro di pochi giorni si sono visti tagliare gran parte del verde urbano della zona. "Abbiamo provato a parlare con l’amministrazione e ci è stato detto che i sette alberi non sono stati ripiantati subito per un problema con le tubature del gas della nuova costruzione – continua la donna –. Per questo ci saranno altri lavori per spostare i tubi lontano dagli altri alberi, per non arrivare a tagliare anche quelli. Ma non potevano pensarci prima?". In via Cormons non rimangono quindi che sette trochi mozzati, delimitati dal nastro bianco e rosso ed un cartello di rassicurazioni sul verde della zona. "Gli alberi abbattuti verranno presto ripiantati Recita così l’avviso firmato da Anthea – recita così l’avviso firmato da Anthea – con specie idonee al contesto urbano".

"Un’ulteriore presa in giro – conclude Palmerini –. L’albero non torna più, con la sua energia, con tutto quello che ha vissuto e costruito non tornerà più. Magari si poteva scrivere ’Ne piantiamo un altro’, ma quello che c’era prima è morto. Tutto questo ci lascia molto perplessi"

Federico Tommasini