Strage di patenti. Va a recuperare l’amico ma è ubriaco anche lui

È salito in scooter per andare a recuperare l’amico, che poco prima era stato trovato ubriaco dalla polizia locale di Rimini. Gli agenti hanno però deciso di controllare anche il suo tasso alcolemico. Il giovane è così stato sottoposto all’etilometro, che ha restituito un valore di 1,65 gl. Il ’soccorritore’ si è così ritrovato a sua volta con la patente ritirata. La sua è una delle 16 andate in fumo nel corso del fine settimana a seguito dei controlli svolti dalle pattuglie della polizia locale lungo le strade di maggiore affluenza.

Durante i due servizi notturni di sabato e domenica, il reparto mobile e la squadra di polizia giudiziaria hanno effettuato diversi posti di blocco, sottoponendo ad accertamenti 70 veicoli. In tutto sono stati 16 i conducenti che si erano messi alla guida dopo aver bevuto qualche drink o qualche birra di troppo: le sanzioni applicate nei loro confronti variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato. Per cinque di loro sono stati disposti il ritiro immediato della patente e la denuncia a piede libero, mentre per altri cinque scatterà il ritiro della patente da 3 a 6 mesi, oltre ad un multa da 544 euro. Un conducente, neopatentato, dovrà invece salutare il documento per un periodo che va dai 4 agli 8 mesi, oltre a sborsare 725 euro. Ad un minorenne, invece, è andata ancora peggio: oltre al verbale è arrivata anche la segnalazione per il conseguimento della patente di guida a 21 anni. Tra coloro che sono stati pizzicati ubriachi alla guida, anche il conducente di uno scooter che si era messo in sella con un tasso tre volte superiore al limite consentito, percorrendo contromano via delle Officine, prima di essere intercettato dalle pattuglie della polizia locale.

Il fine settimana ha visto impiegato anche il personale di polizia amministrativa che ha eseguito una serie di controlli sia d’iniziativa sia a seguito delle segnalazioni dei cittadini. Nei due turni serali e notturni del weekend sono stati 35 i controlli complessivamente eseguiti dalla polizia locale nei diversi pubblici esercizi del territorio. Proprio durante uno di questi controlli, nella serata di sabato , gli agenti della polizia locale, nella zona della Vecchia pescheria, si sono imbattuti in una lite tra due giovani, riuscendo a dividere i due contendenti e a riportare immediatamente la calma.