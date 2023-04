’Strage’ di pini: abbattuti 4 alberi tra viale Ariosto e Dei Giardini

Motoseghe al lavoro nel cuore del centro per abbattere quattro pini, uno vicino all’altro. Interventi di questa portata nella zona centrale, quella tra viale Ceccarini e la parte di viale Dante a sud del porto, a memoria non se ne ricordano. Ma "prima viene la sicurezza - ribatte l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Decisione conseguente alle prove di stabilità effettuate dai tecnici". Ieri mattina gli addetti inviati da Geat hanno cominciato ad abbattere i quattro pini compresi tra viale Ariosto e viale Dei Giardini. Era da tempo che venivano segnalati quagli alberi incredibilmente cresciuti in diagonale tanto da avere la base del tronco sul lato mare del viale, ma la chioma che sovrastava gli edifici posti a monte della strada. Dopo le prove di trazione in municipio non hanno avuto più dubbi: vanno abbattuti. Meglio prevenire, evitando quanto accaduto prima della Pasqua quando nel tratto di viale Dante a nord del porto è crollato un pino. "Dispiace sempre quando si arriva alla decisione di abbattere degli alberi ma la sicurezza dei riccionesi e degli ospiti della città è una priorità di questa amministrazione. L’abbattimento è sempre l’ultima opzione - aggiunge Andruccioli - ma a seguito delle prove di trazione effettuate la scorsa settimana è emerso che la stabilità delle piante non era più garantita: ogni decisione è stata conseguente ai dati emersi a seguito delle analisi dei tecnici di Geat". Un quinto pino, all’angolo tra viale Dante e viale Donizzetti, è stato risparmiato dopo le prove. Basterà sfoltire la chioma alleggerendola. Per i quattro pini, invece, non c’erano invece alternative all’abbattimento sottolineano dal municipio. "Due dei quattro alberi sono risultati a rischio crollo, anche se non imminente, mentre altri due, appartenenti allo stesso filare, sempre secondo i tecnici e le rilevazioni, sarebbero risultati meno sicuri a seguito dell’abbattimento degli altri vicini. In sostanza, una volta rimossi due pini, quelli a fianco sarebbero comunque risultati maggiormente esposti alle raffiche del vento e di conseguenza meno stabili". Motoseghe per la sicurezza, ma in realtà l’intervento del Comune apre a una questione più ampia. Infatti al momento non è dato sapere cosa verrà piantato al posto dei pini e quando. In municipio dovranno fare attente valutazioni sulle essenze più idonee visto lo spazio a disposizione in quel tratto di viale, e la vicinanza degli edifici. Nel frattempo verranno rimosse le basi dei tronchi lasciando posto probabilmente a delle aiuole.

Andrea Oliva