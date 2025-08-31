Stranieri salva estate. Alberghi quasi pieni, agosto chiude in pari. Settembre mese chiave

Giugno d’oro, luglio così così, agosto in linea. E settembre? L’estate sta arrivando al capolinea, ma meteo permettendo, Rimini non alza bandiera bianca. Scommettendo sul turismo settembrino e non solo. Considerando che da Londra, Vienna, Budapest, tra le altre, gli stranieri voleranno sulla riviera fino a ottobre inoltrato. E sono stati proprio loro a fare la differenza questa estate. A non fare perdere la bussola al turismo della riviera. "Stanno prenotando fino a ottobre – racconta il presidente di Promozione alberghiera Antonio Carasso – Ci sono stati alberghi che in luglio avevano più stranieri che italiani tra la loro clientela. Non vengono in Italia solo per andare al mare. Magari un giorno sono sotto l’ombrellone, quello dopo vanno in gita a San Marino. Poi visitano il centro storico di Rimini. Ed è per questo che dare un’occhiata in spiaggia per rendersi conto di come stia andando l’estate non è più come avere una fotografia reale". Con un ritorno importante dei tedeschi. Ma non solo. "Russi, ucraini, polacchi, inglesi, ungheresi – dice la presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis – e da questo punto di vista i voli su Rimini hanno dato una mano". Lo raccontano i numeri.

A giugno più arrivi (+2,1%), ma anche più pernottamenti (+4,4%) grazie ai vacanzieri arrivati dall’estero. L’aeroporto ha chiuso anche il mese di luglio con un forte incremento: 66.666 i passeggeri transitati dal ’Fellini’, il 32,4% in più rispetto a un anno fa, l’1,9% in più sul 2019. Attendendo di sapere se anche in agosto gli stranieri abbiano tenuto a galla la situazione, ci si proietta verso settembre.

Un terzo degli alberghi chiuderà passata la prima settimana del prossimo mese "poi il grosso degli stagionali – dice Carasso – chiuderà il 14. A fare la differenza sarà il meteo, questo è certo, ma incideranno anche gli eventi. Difficile poter fare un paragone con lo scorso anno nel quale ci furono Tecnargilla e il doppo Gran Premio". Ma gli appuntamenti da segnare in agenda non mancheranno. Intanto, si guarda indietro con agosto ormai arrivato al capolinea. "E’ stato in linea con il 2024 – dice Carasso – e quello dello scorso anno non era andato affatto male. C’è stata qualche difficoltà nella prima settimana, poi le cose sono migliorate in quelle successive. E c’è da dire che anche il Meeting è andato molto bene, ritornando agli splendori degli anni storici come presenze".

Insomma, agosto da pareggio rispetto alla scorsa stagione. "Giugno invece era stato straordinario facendo registrare un +7% rispetto al 2024 – ricorda il presidente di Promozione alberghiera attendendo di mettere sotto la lente i numeri di agosto, per ora solo sbirciati – A fare la differenza è stato il bel tempo, ma anche la Pentecoste che ha portato tanti tedeschi. A luglio invece c’è stata una piccola flessione di un paio di punti percentuali registrando la presenza di qualche italiano in meno. Assenze compensate, comunque, dall’arrivo di tanti stranieri".

"Ad agosto, in generale, l’occupazione degli hotel è stata oltre il 70% – sottolinea Rinaldis – A me non piace guardare solo i numeri, ma credo che il bilancio di questa estate sia positivo. Con l’Associazione proprio in questi giorni stiamo facendo un giro per gli hotel e non avverto tutta quella negatività che leggo da qualche parte. Spesso facciamo di tutta un’erba un fascio e non va bene. Non possiamo più fare i conti con gli anni del boom turistico. La sfida è ridisegnare, riprogrammare, mettersi al passo con i tempi. Basti pensare che per molte strutture, quelle riqualificate, il calo non c’è stato. E questo qualcosa vorrà pur dire".