StraRiccione in partenza, cambia la viabilità

Una domenica di corsa. Centinaia di podisti si ritroveranno alle 9.30 di domani per la StraRiccione, manifestazione sportiva giunta alla sua 43esima edizione. Partenza da viale Ceccarini, divenuto ormai il punto di partenza per le manifestazioni sportive che siano in bici o di corsa. Le iscrizioni non sono chiuse, al contrario sarà possibile partecipare iscrivendosi tramite e-mail fino a domani mattina, con il limite massimo posto a 30 minuti dalla partenza. E’ prevista una gara competitiva sulla lunghezza dei 12 chilometri ma è anche possibile partecipare a una corsa non competitiva sulla misura di 6 o 12 chilometri cosa che fa della StraRiccione un momento di festa per tutti. Il circuito sarà lungo 6 chilometri, e chi sceglie di partecipare alla competizione dovrà completarlo due volte. Altrimenti chi non ha velleità agonistiche potrà percorrerlo una sola volta. "La StraRiccione è uno degli appuntamenti storici della primavera dello sport riccionese – dice l’assessore allo Sport Simone Imola –, un’occasione di festa per la nostra città grazie ad una formula ormai collaudata che vanta sempre un alto numero di partecipanti". La gara podistica per buona parte si disputerà su percorsi ciclabili, ma vi sarà anche l’utilizzo dei viali cittadini cosa che comporta modifiche alla viabilità. I partecipanti partiranno da viale Ceccarini e proseguiranno sul Lungomare della Repubblica arrivando in viale Torino. Qui verrà chiusa la corsia lato mare. Poi svolteranno in viale San Gallo (che resterà a due sensi di marcia), occupando una parte della corsia lato Rimini. La corsa poi proseguirà sui viali Enna, Michelangelo, Colombo, San Martino e Gramsci, fino all’arrivo in viale Ceccarini. Queste ultime strade saranno chiuse in entrambi i sensi di marcia ma verranno garantiti gli attraversamenti agli incroci.

a.ol.