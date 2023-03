Strategie per il turismo del futuro

Turismo, idee, progetti e prospettive. Quello organizzato dalla maggioranza di governo all’hotel Atlantic domani sera alle 20,30 non è un semplice convegno per fare il punto sul comparto turistico. Non va dimenticato infatti il lavoro che la giunta continua a fare per arrivare alla presentazione di un Piano strategico sul turismo. Quella di domani sarà una tappa importante perché vedrà la partecipazione di esperti e operatori a confronto su tendenze, innovazione e marketing. Sarà presente Maurizio Ermeti, coordinatore delle attività del Piano strategico di Rimini e Provincia. Ci saranno anche Andrea Pollarini, docente e designer, Luigi Latini, amministratore di Meteo expert di Mediaset, Luca Cevoli di Federalberghi, Alessandro Sistri, progettista di marketing turistico, l’assessore regionale Andrea Corsini e la sindaca Daniela Angelini. Coordinerà Sara Cargnelli, consigliera comunale e manager d’hotel. Sempre in ambito turistico il 29 marzo al Palazzo dei congressi si svolgerà Improve, una giornata dedicata a tutti coloro che lavorano nell’ospitalità: albergatori, manager, receptionist e direttori che vogliono aggiornarsi su strategie, tecniche e strumenti per migliorare le performance.