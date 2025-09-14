Street parade in una via Emilia rinnovata

La notte giusta

CronacaStreet parade in una via Emilia rinnovata
14 set 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Santarcangelo, sabato è in programma l’evento. Sacchetti: "Dalla ciclabile agli incroci, in dieci anni abbiamo messo la strada in sicurezza"

Una strada che torna a vivere. Sabato prossimo Santarcangelo celebra con l’Emilia street parade la conclusione di oltre dieci anni di lavori lungo la via Emilia, trasformata in un asse più sicuro, moderno e accessibile. "Il progetto – fa sapere il Comune – ha ridisegnato 2,8 chilometri di ciclabile, collegando Santa Giustina al parco Francolini e integrando il sottopasso di viale Mazzini". Cinque attraversamenti pedonali, quattro dei quali con semaforo a chiamata, due incroci riorganizzati, tre fermate del trasporto pubblico riqualificate e una vasca di laminazione contro gli allagamenti completano l’opera. In tutto oltre 2 milioni di euro, con 1,7 milioni da accordi urbanistici, 215mila euro da fondi pubblici e un contributo regionale di 90mila euro.

"In oltre dieci anni di lavoro – spiega il sindaco Filippo Sacchetti – siamo riusciti a rinnovare completamente il volto della via Emilia, trasformandola in una strada che oggi può accogliere pedoni e ciclisti in piena sicurezza. È una riqualificazione complessiva, per la maggior parte realizzata senza gravare sulle finanze comunali". La festa scatterà alle 17.30 con una biciclettata dalla stazione fino a Santa Giustina. Alle 18.30 il via ufficiale: il tratto urbano fra via Mazzini e via Montevecchi diventerà pedonale per ospitare quattro postazioni musicali e otto punti ristoro. Non mancheranno i Mutoid waste company, con le loro installazioni e performance che da anni rappresentano un marchio di fabbrica per Santarcangelo. "La serata dell’Emilia street parade – aggiunge Sacchetti – allinea anche un asse trafficato come la via Emilia allo standard della ‘Città dei 15 minuti’. Non abbiamo paura di affrontare il futuro: è lì che ci aspetta, viviamolo insieme".

Un evento che vuole essere festa popolare e vetrina di un’opera strategica, "con informazioni su viabilità e parcheggi disponibili anche online". Accanto all’entusiasmo istituzionale, però, non sono mancante le critiche. Il consigliere di Alleanza civica Borghini aveva sottolineato che "la chiusura della statale e le postazioni musicali avrebbero portato inevitabili disagi". "Non siamo stati interpellati – avevano spiegato invece alcuni residenti –. Ora subiremo strade chiuse e traffico deviato". Voci che accompagnano ogni grande evento, ma che non cancellano il senso dell’iniziativa: celebrare un cambiamento profondo e condiviso, mostrando come Santarcangelo abbia saputo ripensare la sua storica via Emilia.

