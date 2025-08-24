"Street parade? Un favore ai Mutoid"

A Santarcangelo, il 20 settembre, non sarà un sabato qualunque. La via Emilia, arteria nevralgica per chi entra ed esce dalla città, resterà chiusa al traffico dalle otto del mattino fino a sera. Non per lavori urgenti né per emergenze: a bloccarla sarà la prima edizione della Emilia street parade, l’evento con cui il Comune ha scelto di celebrare dieci anni di interventi sulla mobilità sostenibile, dalle nuove piste ciclabili fino ai cantieri futuri. Una grande festa popolare, con bici, musica e spettacoli, che però rischia di trasformarsi in terreno di scontro politico.

La polemica la accende Gabriele Stanchini di Alleanza Civica, che non usa mezzi termini: "Con l’Emilia street parade, una sorta di versione locale della Molo street parade di Rimini, è chiaro che il sindaco Sacchetti e la maggioranza vogliano attirare l’attenzione su Mutonia, l’area lungo il Marecchia che deve essere sgomberata in base a una sentenza definitiva del Consiglio di Stato". Stanchini rincara la dose: "Dopo aver speso oltre 40mila euro di soldi pubblici in un ricorso legale destinato a fallire, i nostri amministratori insistono con un’iniziativa che sa di sfida alle istituzioni. È come dire che delle sentenze se ne fregano e che possono andare avanti comunque, bloccando addirittura un tratto centrale della via Emilia e creando disagi ai cittadini". Il consigliere chiarisce poi di non avere nulla contro i Mutoid, creatori delle opere d’arte di Mutonia: "Vanno rispettati e tutelati, ma il loro insediamento deve essere trasferito in un’area idonea e condivisa. Nessuno può piegare le leggi dello Stato ai propri interessi". Infine, il paragone pesante: "Non è un caso che qualcuno abbia già messo in relazione Santarcangelo con il Leoncavallo di Milano, dove le forze dell’ordine sgomberarono l’area senza preavviso. Anche qui il prefetto di Rimini dovrebbe intervenire per garantire una soluzione super partes".

Di tono diverso il commento di Italo Piscitelli di Fratelli d’Italia, che invita alla prudenza: "Ogni evento crea inevitabilmente qualche disagio, ma nel caso della Street parade si tratta di un tratto di strada breve, con alternative disponibili. La vera priorità è assicurare la viabilità ai mezzi di soccorso e di emergenza". Quel che è certo è che la Street parade, nata per essere una festa di comunità, ha già diviso la città. E il 20 settembre non saranno solo biciclette e musica a riempire la via Emilia, ma anche il giudizio dei cittadini su chi governa e su chi contesta.

Aldo Di Tommaso