Strega, i finalisti sul palco del Galli

Stregati dalle vite narrate nei loro libri. Per il pubblico riminese quella di oggi sarà una serata da non dimenticare. Alle 21 al teatro Galli farà tappa lo Strega tour, l’iniziativa che porta nel Paese i finalisti del prestigioso premio letterario che in passato ha visto premiati scrittori quali Ennio Flaiano, Umberto Eco, Elsa Morante e Dacia Maraini. I finalisti sono da poco usciti dalla selezione di Benevento e sono in rotta su Rimini. Saliranno sul palco: Rosella Postorino con ‘Mi limitavo ad amare te’ (Feltrinelli), Maria Grazia Calandrone (Nella foto) con ‘Dove non mi hai portata’ (Einaudi), Andrea Canobbio con ‘La traversata notturna’ (La nave di Teseo), Romana Petri con ‘Rubare la notte’ (Mondadori). Il quinto titolo in cinquina è ‘Come d’aria’ di Ada D’Adamo, scrittrice scomparsa da pochi mesi che sarà rappresentata da Loretta Santini della casa editrice Elliot.

Lo Strega tour è nato nel 2014 per volere della Fondazione Bellonci con l’obiettivo di promuovere la lettura raggiungendo il pubblico del Paese, per un Premio che negli anni ha saputo creare una comunità di lettori attenti e interessati. Per Rimini si tratta della prima tappa in assoluto dello Strega tour, iniziativa voluta dalla Biblioteca comunale per i propri lettori

Per l’appuntamento di questa sera l’ingresso sarà libero a partire dalle 20,30, senza prenotazione e fino ad esaurimento dei posti.