Strega Tour, a Rimini i candidati al prestigioso premio letterario

Lo Strega tour torna a Rimini e quest’anno si arricchisce ancora di più. Non più solo i finalisti, domenica al teatro Galli (ore 21) saranno presenti tutti i dodici candidati al prestigioso premio letterario arrivato alla sua 79esima edizione. Dopo due anni in cui la città ha ospitato la cinquina dei finalisti, l’edizione 2025 segna una vera e propria svolta: più autori, storie e soprattutto sguardi sulla narrativa italiana contemporanea. Un’occasione unica per ascoltare voci diverse e inaspettate, sotto la conduzione di Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e storica voce di Radio3. I dodici libri candidati al premio Strega sono stati scelti tra le oltre 80 proposte arrivate alla fondazione Bellonci.

Alla tappa riminese, organizzata per il terzo anno dalla biblioteca Gambalunga si incontrano i dodici candidati, tra esordi e grandi ritorni. Valerio Aiolli, già finalista nel 2019, presenta Portofino blues. Debutta invece Saba Anglana, attrice e cantante, con il suo primo romanzo La signora Meraviglia. Andrea Bajani, finalista nel 2011, torna con L’anniversario. Alla sua prima candidatura Elvio Carrieri, voce nuova con Poveri a noi. Deborah Gambetta esordisce con Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel, biografia romanzata del grande matematico. Wanda Marasco, già finalista nel 2017, propone Di spalle a questo mondo. È la prima volta anche Renato Martinoni con Ricordi di suoni e di luci. Paolo Nori, finalista nel 2022, presenta Chiudo la porta e urlo. Elisabetta Rasy torna in gara con Perduto è questo mare. È invece una novità assoluta per Michele Ruol, autore di Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia. Nadia Terranova, già finalista nel 2019, partecipa con Quello che so di te. Infine, Giorgio van Straten, storico finalista e giurato del Premio, è candidato con La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri.