Stregati dalla mostra di Fabrizio Corneli

Su questa mostra il Comune ha creduto e ci ha investito tanto. E la risposta per la prima visite guidata alla scoperta di Era una notte buia e luminosa, la serie di installazioni artistiche in centro storico firmata da Fabrizio Corneli, è stata positiva. Circa 70 i partecipanti – non solo santarcangiolesi, ma provenienti anche da altri comuni – al primo dei quattro tour guidati, che si è tenuto domenica. Incuriositi e affascinati dalle opere e dalle descrizioni delle guide, i visitatori sono partiti dal municipio alla volta del centro storico, in un percorso (durato un’ora e mezza circa) che si è concluso nel giardino del Musas. I prossimi appuntamenti sono in programma per le domeniche dell’8, del 15 e del 22 gennaio.