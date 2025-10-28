Streghe, ragni e zombie. La Riviera vivrà dei giorni da paura

Nei prossimi giorni la Riviera non sarà un posto per fifoni. Halloween è alle porte e con lui mostri di ogni tipo che saranno protagonisti di innumerevoli eventi ‘da urlo’, immergendo grandi e piccoli in un’atmosfera da brividi a suon del tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’.

A Riccione, la settimana più spaventosa dell’anno è iniziata venerdì scorso, grazie al ‘Parco delle zucche’ di Villa Lodi Fè e Villa Mussolini. Durante l’evento organizzato da Il Giardino dei colori, fino a domenica le famiglie potranno trascorrere giornate all’insegna della magia e del divertimento, cimentandosi nei numerosi laboratori e assistendo a spettacoli e scenografie fatte di zucche da intagliare, labirinti, incontri con animali e aree di ristoro. Non finisce qui. Giovedì, dalle 15.30 alle 19, corso Fratelli Cervi e piazza Matteotti si trasformeranno in un villaggio a tema con la ‘Giornata della città solare’, fra percorsi e laboratori didattici dedicati al rispetto dell’ambiente, per un Halloween sostenibile, mentre venerdì viale Ceccarini ospiterà alle 18.30 l’Halloween Parade, il flash mob dei ballerini del Chambea Dance World Camp 2025, alle cui coreografie parteciperanno zombie e vampiri, creature protagoniste, sempre venerdì, anche in piazzetta San Martino, dove i bambini potranno ammirare i "piccoli mostri" e divertirsi con giochi e spettacoli.

A Rimini, la settimana più spaventosa parte dal cinema Fulgor. Oggi, dalle 18.30 alle 20.30, verranno proiettati gli inquietanti corti di David Cronenberg, con l’appuntamento ‘Cortometraggi al cinema – aperitivo corto’, e venerdì, dalle 23.30, si potrà festeggiare guardando cult dell’orrore come Frankenstein di Mary Shelley e Carnival of Souls di Herk Harvey. Dopodomani, alla biblioteca Gambalunga prenderanno vita streghe e fantasmi attraverso le ‘Storie Stregate’, raccontate dalle lettrici di Nati per Leggere (ore 17). Da giovedì a domenica, sarà possibile passeggiare e ascoltare altre storie spaventose nelle vie più misteriose della città, grazie al tour guidato ‘Rimini Oscura’ di Visit Rimini. Party a tema, per tutte le età, animeranno il pomeriggio di Halloween anche a Viserbella (bar Da Noi) e a Viserba (piazzale Pascoli), offrendo musica, aperitivi e occasioni per sfoggiare i propri costumi. Atteso, a Viserba, anche un ospite direttamente dal mondo dei cartoni. Nel weekend i più piccoli avranno l’imbarazzo della scelta. Potranno infatti divertirsi a Fiabilandia, che si trasformerà in un luogo magico e spettrale, aperto per Halloween fino alle 22. Parola d’ordine travestimento: la serata si concluderà con la sfilata dei bambini e dei loro costumi, premiati dalla giuria. Oppure, a l’Italia in Miniatura, dove sabato e domenica prenderanno il via spettacoli paurosi.

A Cattolica, nel Centro culturale polivalente, con ‘Libretto o scherzetto?’ i più piccoli potranno ascoltare storie mostruose (domani alle 17). Infine, a Misano, venerdì si terrà una serata horror al Transilvania Kafè, con la possibilità di mangiare una pizza e ricevere "un ragno in omaggio".

Anna Bellocchi