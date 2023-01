Stretta antismog in città Stop per le auto inquinanti

Una ventata d’aria fresca soffia su Cattolica. E lo fa arrivando con una nuova ordinanza comunale, per ridurre le emissioni degli agenti inquinanti più critici: la sindaca Franca Foronchi ha firmato il provvedimento per conformare il Comune di Cattolica alla normativa regionale del Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano.

In tal senso, anche sul territorio di Cattolica sono entrati perciò in vigore provvedimenti antismog, limiti alla circolazione ed all’uso di biomasse per il riscaldamento domestico. Le misure previste saranno valide sino al prossimo 30 aprile 2023. "In particolare, attraverso l’ordinanza sindacale, si vieta l’uso (nel caso in cui si sia in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) di camini, stufe e qualsiasi altro generatore di calore domestico alimentato con legna o materiale legnoso aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe ’4 stelle’. Le misure previste potranno, infine, diventare ancora più stringenti qualora il bollettino emesso da Arpae, nei giorni di controllo, indichi la necessità di attivare misure emergenziali".

Inoltre sempre attraverso la medesima ordinanza Palazzo Mancini ha anche deciso che dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area compresa tra piazza Mercato, via Bastioni, via Cattaneo e le zone a traffico limitato non potranno circolare: automobili a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; automobili diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3; ciclomotori Euro 0 ed Euro 1.

Queste limitazioni invece non riguardano i veicoli elettrici ed ibridi; quelli con più di tre persone a bordo, se adeguatamente immatricolati; quelli per trasporti specifici di emergenza o per uso speciale.

Luca Pizzagalli