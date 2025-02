Stretta del governo: "Pene severe per chi vende alcolici ai minori"

Pene severe per chi vende bevande alcoliche ai minori e viene innalzata l’età minima per avere il libero accesso all’acquisto e al consumo. Lo stabilisce, con una modifica all’articolo 165 del Codice penale, la Commissione Affari di Giustizia. I gestori di pubblici esercizi non potranno più somministrare o mettere a disposizione sostanze alcoliche o superalcoliche ai maggiori di 16 anni. L’emendamento, proposto dal segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti porta a 18 l’età minima per avere accesso a questo consumo. Una decisione, che riguarderà anche la cessione di medicinali, stupefacenti o altre sostanze dannose.

"Un fenomeno, quello del consumo di alcol da parte degli adolescenti, sul quale è necessario mantenere alto il livello di attenzione – le parole del segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini – Da un’indagine condotta dall’Authority sanitaria, infatti, emerge come l’alcol sia la sostanza maggiormente utilizzata dai giovani dopo la scuola primaria e come un’alta percentuale di loro consumi sostanze alcoliche con frequenza: in particolare nella fascia di età che va dai 13 a 15 anni. Molti ragazzi, soprattutto quindicenni, ammettono anche di averne spesso abusato. Sono percentuali pericolose in una comunità come la nostra, è un disagio che si muove all’interno delle mura di casa. Dunque, ritengo assolutamente appropriato adottare questo emendamento e continuare a lavorare attorno alle politiche giovanili. Dobbiamo riscoprire un corretto rapporto tra Stato, scuole e famiglie".

"Abbiamo previsto l’innalzamento del divieto di somministrazione di alcolici – sottolinea il segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti – e superalcolici da 16 a 18 anni. Questo è in linea con quanto indicato dal Consiglio Grande e Generale con l’approvazione di un’istanza d’Arengo. Abbiamo fatto un bene alla comunità, andando a stringere ulteriormente la possibilità di creare danni a questi giovani. Ritengo sia un emendamento condivisibile da tutti. Questo intervento sottolinea la volontà di questo governo di chiarire e rimarcare l’essenziale valore della prevenzione dell’assunzione di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani. Ringrazio tutte le forze politiche per il confronto aperto su temi sensibili. Mi auguro che sugli emendamenti che verranno presentati si possa trovare una quadra per aggiornare il nostro codice penale su quegli articoli che le forze politiche riterranno più opportuno modificare".