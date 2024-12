Stretta dopo l’attentato in Germania ‘Panettoni’ di cemento in centro

Natale blindato a garanzie della sicurezza nei luoghi di eventi e mercatini. E’ quanto stabilito domenica mattina in prefettura dove si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato i referenti dei Comuni dove si festeggiano le festività con eventi, arene e mercatini. Per il Comune riminese, e a rappresentanza della Provincia c’era Jamil Sadegholvaad. La richiesta di incontro era arrivata dalla prefettura dopo il ricevimento della circolare ministeriale che ha messo in allerta le prefettura del Paese a seguito dell’attentato in Germania. Il 20 dicembre scorso a Magdeburgo, un 50enne di origini saudite in Germania da molti anni si è buttato con l’auto tra la folla del mercatino natalizio. Una folle corsa a tutta velocità durante la quale ha ucciso cinque persone, ferendone gravemente altre quaranta, mentre poco meno di 200 persone sono state ferite, ma non sono in pericolo di vita. Un’azione che ha portato nuovamente l’attenzione sugli attentati nei luoghi frequentati per il Natal. La circolare del ministero degli Interni italiano è chiara e chiede la predisposizione di misure rigorose a regolamentazione dei perimetri e degli accessi delle aree a più alto afflusso di persone. Da anni ormai i Comuni prevedono piani di sicurezza per evitare invasioni indesiderate delle aree di festa, ma le misure adottate saranno potenziate. A Rimini ieri i tecnici hanno svolto sopralluoghi in città per vedere come intervenire, bloccando e mettendo in sicurezza tutti gli accessi al centro storico e non solo. La Polizia locale riminese si è già mossa per implementare le misure di sicurezza già definite con la Questura a tutela del centro storico. Oggi saranno posizionati dei ‘panettoni’ di cemento oltre ai pilomat già presenti a delimitazione delle aree. Inoltre sarà potenziata la vigilanza da parte della Polizia locale.

A Riccione la zona centrale a mare era già stata sottoposta a un dettagliato piano di sicurezza con chiusure degli accessi attraverso new jersey di cemento per impedire l’intrusione di mezzi lanciati a folle velocità contro le persone. Tuttavia, spiega il comandante della polizia locale, Isotta Macini, le misure saranno comunque potenziate. In occasione di particolare afflusso o eventi quali potranno essere i concerti, i varchi dove rimane consentito il passaggio dei mezzi di soccorso saranno presidiati con auto della Polizia locale piazzate a impedire il passaggio.

Andrea Oliva