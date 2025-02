Stretta sui dehors, nuovo regolamento al voto

Meno burocrazia e più decoro: poche regole ma chiare, a partire dallo stop all’effetto Arlecchino – per non dire casbah – puntando a una città, i due centri pedonali di Bellaria e Igea in primis, da vivere non solo nel periodo estivo, ma potenzialmente dodici mesi l’anno. Sono alcuni degli obiettivi del regolamento sui dehors, all’ordine del giorno per l’approvazione nel consiglio comunale di domani. Dove sarà il capogruppo di Fratelli d’Italia e consigliere provinciale Stefano Campisi a presentare il documento di ’Disciplina degli spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di somministrazione e produzione di alimenti e bevande su suolo pubblico o privato di uso pubblico’. La bozza è già stata discussa e sviluppata in sede di commissione gestione del territorio – presieduta dallo stesso Campisi –, condivisa con la maggioranza, esaminata dagli uffici comunali e sottoposta, un paio di settimane fa dall’assessore a Turismo e Attività economiche Milena Casali, anche alle associazioni di categoria.

"Per quanto riguarda l’applicazione del regolamento – spiega Campisi – il territorio è stato sostanzialmente diviso in due zone. Una è quella dei centri commerciali naturali, le isola pedonali di viale Paolo Guidi, cioè l’Isola dei Platani, e viale Ennio a Igea Marina. L’altra è la restante parte del territorio. Puntiamo a migliorare il decoro, avere più uniformità indicando una serie di possibili colori e tipologie per ombrelloni, gazebi, tende, pergolati ombreggianti in legno, saranno vietate le attuali pubblicità di birre e drink che si vedono sui dehor attuali, facilitate le procedure di installazione da parte degli operatori, che saranno a costo zero salvo spese vive come bolli e altro (resta ovviamente la tassa di occupazione del suolo pubblico, ndr), installazione che potrà essere temporanea, di qualche mese, o di dodici mesi l’anno, per incentivare e favorire la destagionalizzazione turistica".

In questo caso si parla di ‘padiglioni’ chiusi per i quali andrà richiesto un ‘permesso di costruire’. "Ma non si pagheranno oneri di costruzione, sempre per incentivare questo tipo di ampliamenti", precisa Campisi. Tra le disposizioni del regolamento anche l’indicazione delle dimensioni minime (15 metri quadri, derogabili ‘in basso’) e massima (40 metri quadri) dei dehor. Legata anche alle dimensioni interne del locale (al massimo potranno raddoppiare con l’esterno). Una volta ottenute le autorizzazioni non andranno rinnovate ogni anno. Gli operatori, al momento della richiesta, dovranno versare un deposito cauzionale, a tutela dell’amministrazione in caso dovesse toccare in futuro al Comune rimuovere il dehor in questione, ad esempio, in caso di cambio di gestione e contenziosi tra operatori.

Mario Gradara