CronacaStretta sui rifiuti nei parchi. In campo le giacche verdi
11 ott 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
Stretta sui rifiuti nei parchi. In campo le giacche verdi

A San Giovanni il Comune ha stretto un accordo per la vigilanza e la tutela delle aree per contrastare l’abbandono di sporcizia ed escrementi dei cani .

L’amministrazione di San Giovanni con le ’giacche verdi’

Abbandono di rifiuti e cattiva gestione di cani ed altri animali: a San Giovanni scattano i controlli e le multe. L’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con l’Associazione Nazionale Giacche Verdi Gruppo Provinciale di Rimini, per l’attività di vigilanza e tutela ambientale sul territorio comunale per un anno, fino a settembre 2026. "L’obiettivo è di garantire una presenza costante nei parchi pubblici e nei luoghi di maggior valore naturalistico – conferma l’amministrazione comunale marignanese – promuovendo educazione civica, ambientale e un controllo più capillare su comportamenti illeciti come l’abbandono dei rifiuti, il mancato rispetto delle aree verdi, e la cattiva gestione degli animali d’affezione".

Le Giacche Verdi, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente come associazione di protezione ambientale, dedicando almeno 600 ore al territorio marignanese. I volontari, formati specificatamente per questo ruolo, vigileranno, dunque, sul rispetto delle regole ambientali e sul corretto comportamento dei proprietari di animali, come il rispetto delle norme che regolamentano l’anagrafe canina e il contrasto alla mancata raccolta delle deiezioni. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rafforzare il presidio del territorio e delle aree verdi – commenta il vicesindaco e assessore alla sicurezza e all’ambiente Nicola Gabellini – sensibilizzando al rispetto delle regole e intervenendo contro i comportamenti incivili". L’azione delle Giacche Verdi non si limiterà alla sola vigilanza, ma comprenderà anche attività di educazione ambientale, collaborazione con le autorità in caso di emergenze ecologiche, e segnalazione tempestiva di situazioni critiche come l’abbandono di rifiuti. Il servizio prevede inoltre l’accertamento di eventuali violazioni amministrative e l’invio della segnalazione alla Polizia Locale, affinché si applichino poi le sanzioni previste.

Luca Pizzagalli

