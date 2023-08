Stretta sul traffico, più controlli in zona mare

Giro di vite in zona a mare a Cattolica con una task-force di vigili, street tutor ed ausiliari da qualche giorno attivi sulle vie della zona a mare per controlli alla viabilità e sicurezza. L’amministrazione comunale annuncia per questo periodo di Ferragosto controlli, etilometro e verifiche per la difesa di pedoni, ciclisti e ztl. "Svolgiamo controlli giornalieri in via Dante e nelle aree a ztl – spiega Claudia Gabellini, assessore alla sicurezza – con agenti della polizia municipale, affiancati anche da street tutor e ausiliari. Inoltre da metà luglio abbiamo inserito in servizio altri due agenti di Polizia Municipale, per intensificare i controlli in via Del Prete, Carducci, Verdi dove sono state previste pure pattuglie con etilometro".

Via Del Prete e Carducci sono al centro dell’attenzione da alcune settimane per i loro sensi unici e dunque anche per bici e scooter a volte in divieto, ma nei quartieri a mare anche le zone a traffico limitato sono da sempre una novità estiva, da tutelare, perchè non sempre le auto rispettano i divieti. "In zona turistica oltre ai varchi ed ai presidi dei concerti verranno incrementati ulteriormente dunque i controlli sulla viabilità – continua l’assessore – soprattutto in questi giorni più intensi di traffico e presenze. Abbiamo partecipato agli incontri previsti annualmente in Prefettura, per la gestione del mese di agosto e del Ferragosto". Naturalmente il dibattito sul traffico cittadino continuerà nei prossimi mesi: "A fine estate – prosegue l’assessore – faremo un resoconto sulla viabilità, la sicurezza complessiva ed anche sul funzionamento delle ztl. Sul lungomare ad esempio abbiamo avuto un ottimo riscontro da cittadini e turisti sull’incremento della mobilità dolce e sul passaggio pedonale serale".

Intanto la Confcommercio è intervenuta sul nuovo piano del traffico, di recente approvato dalla giunta Foronchi: "E’ stata notevole la partecipazione degli operatori all’incontro sul piano del traffico organizzato dalla delegazione di Confcommercio Cattolica – spiega l’associazione di categoria – il programma presentato dall’amministrazione comunale riguardo a parcheggi, zona ztl, viabilità e piste ciclabili è stato al centro del dibattito, che non si è però concluso in questo incontro. Anche se il termine ultimo per presentare le osservazioni è già stato posticipato dal 18 al 30 agosto, abbiamo convenuto tutti che sia importante che l’amministrazione conceda ancora una proroga, almeno fino alla fine del mese di ottobre".

Luca Pizzagalli