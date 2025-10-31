Stretto il patto tra vino e turismo

L’incontro era stato organizzato dalla consigliera regionale Alice Parma, che insieme all’assessora regionale Roberta Frisoni e alla direttrice di Visit Romagna, Chiara Astolfi, si sono confrontate con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. "Una realtà che ha saputo raccontare la nostra terra, unendo qualità, accoglienza e identità", commenta Parma. "Il lavoro portato avanti dal presidente Sandro Santini, così come dal coordinatore di Rimini Doc Nicolò Bianchini e da tutto il gruppo di produttori, rappresenta un esempio concreto di come l’impegno e la passione possano diventare motore di sviluppo territoriale. Il recente riconoscimento dell’area vitivinicola riminese da parte delle Guide de L’Espresso apre nuove prospettive. Come istituzioni, crediamo sia fondamentale costruire insieme un progetto di sistema, capace di mettere in rete esperienze, territori e persone. L’entroterra riminese, con le sue colline, i suoi sapori e la sua cultura, ha ancora tanto da raccontare: lo dimostrano progetti come Rimini Doc e Rimini Rebola, che possono e devono diventare sempre di più il simbolo di una promozione integrata della nostra terra. Ce lo siamo detti: c’è un enorme potenziale da far crescere insieme, istituzioni e operatori, entroterra e mare, esperienze ed enogastronomia come volano di attrattività. Il turismo come lo conosciamo e come lo immaginiamo nel futuro, per un progetto di territorio che unisca vino, offerta turistica e identità. Noi siamo già all’opera per dare strumenti concreti e disegnare un cammino condiviso, fatto di lavoro, visione e passione, per portare nel mondo l’autenticità dell’Emilia-Romagna".