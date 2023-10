’Stringimi forte’, tributo a Little Tony cantato dalla figlia

Un tributo a Little Tony cantato dalla figlia Cristiana Ciacci e dalla Little Tony Family. È tutto questo ’Stringimi forte’, il brano capace di far rivivere i momenti speciali legati al grande artista sammarinese e alla sua musica. È un tributo commovente che cattura le parole di Tony, rivolte a sua figlia Cristiana, e le trasforma in una melodia che tocca l’anima. L’autore Davide De Marinis ha intrecciato le parole di Little Tony con la sua musica. Un elemento essenziale è il video musicale. Il regista Stefano Cesaroni ha trasformato la musica in immagini che rievocano i momenti indimenticabili di Tony. Il video completa l’esperienza di ascolto. Il brano ‘Stringimi forte’ è pubblicato su Label Music Universe, con Ediz. Mus. Caramella Blues-Starpoint International ed è distribuito in tutto il mondo da Believe International.