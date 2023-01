Strisce blu: più cari gli abbonamenti

Nuovo ritocco per le tariffe degli abbonamenti dei parcheggi nelle aree a parcometro in città. L’aumento sarà compreso tra il 9 e il 13%.

A fine novembre la giunta aveva rivisto le tariffe precedenti riferite agli anni della pandemia prevedendo aumenti che andavano da un 3 a un 8% per gli abbonamenti annuali a seconda si trattasse di parcheggi in superficie o interrati. La stessa amministrazione comunale aveva parlato di cifre indicative da rivedere in sede di approvazione del bilancio comunale. Puntualmente, alla vigilia del Natale, sono state riviste le previsioni precedenti alla fine di novembre avvicinando le tariffe a quanto si pagava prima dell’arrivo del Covid. Per quanto riguarda gli abbonamenti nelle aree a parcometro in superficie si passa da un abbonamento annuale dal costo di 530 euro, ridotto rispetto agli anni pre Covid viste le difficoltà provocate dalla pandemia, a 580 euro. Viene eliminata la possibilità di fare abbonamenti mensili anche nel periodo estivo, soluzione studiata per andare incontro alle condizioni mutevoli del mercato e dei lockdown. Da aprile a settembre il prezzo dell’abbonamento sarà di 400 euro, mentre nel periodo invernale che va da ottobre a marzo ogni mese l’abbonamento costerà 30 euro.

Allo stesso modo cambiano le tariffe degli abbonamenti per le strisce blu nei parcheggi interrati di piazzale Curiel, all’Azzarita, al primo piano interrato del palazzo dei congressi e al parcheggio della stazione o XIX Ottobre. In tutti questi casi si passa da un abbonamento annuale di 600 euro a 680, mentre durante la bella stagione, da aprile a settembre inclusi, l’abbonamento costerà 500 euro. Tra le agevolazioni resta l’abbonamento gratuito ogni 13 pagati, oppure i due gratuiti dopo venti abbonamenti rilasciati. Per quanto riguarda l’attivazione dei parcometri nelle aree estive, questa avverrà il 7 di aprile, prima della Pasqua.