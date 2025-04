Striscia... la risata al teatro Galli con lo show di Ezio Greggio

Dai primi film alla consacrazione con Drive in, fino al successo di Striscia la notizia. Nello spettacolo c’è tutta la sua vita sullo schermo. L’attore e conduttore Ezio Greggio torna a Rimini per un nuovo one man show con lo spettacolo Una vita sullo schermo, in programmma domani sera al teatro Galli. Inutile cercare i biglietti: lo spettacolo, organizzato e offerto dall’azienda Lasersof in collaborazione con il Comune, è già tutto esaurito da alcuni giorni. Con Una vita sullo schermo Greggio racconterà oltre 40 anni di tv e cinema. Lo farà con il suo stile graffiante e ironico, parlando della televisione, della politica, dello sport (Greggio è un grande amante del calcio), ma anche di vizi e virtù degli italiani.

Un racconto sull’Italia di ieri e di oggi che si mescolerà al racconto della sua vita, con aneddoti e storie divertenti. Durante lo spettacolo non mancheranno video divertenti e immagini dei momenti più belli della sua carriera. Lo spettacolo è organizzato dalla società riminese Lasersoft e offerto alla città in collaborazione con il Comune. Erano stati messi a disposizione circa 400 gratuiti per il pubblico, ma sono andati esauriti. L’appuntamento con Ezio Greggio è domani sera al teatro Galli, a partire dalle 20.