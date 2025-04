Striscioni e insulti sui social. Minacciato il killer dei cani

Striscioni con la scritta ’assassino’, migliaia di commenti e post. Insulti e minacce sui social dove corre la rabbia dopo l’arresto di Giorgio Cellarosi (ora ai domiciliari), l’84enne pensionato di San Marino accusato di aver ucciso decine di cani sul Titano. Ma anche decine di testimonianze dei proprietari di quei cani che hanno inghiottito i bocconi avvelenati sparsi per 14 anni in parchi e giardini privati della Repubblica. Fino a qualche giorno fa. Molti di loro non ce l’hanno fatta, altri si sono salvati per miracolo. "Nel 2011 due dei miei cani sono stati avvelenati – la testimonianza di uno dei proprietari sui social – Li ho salvati per miracolo dopo atroci sofferenze, ho ancora l incubi di quei giorni, lavanda gastrica, e uno dei due non ha più ripreso completamente l’uso delle gambe posteriori. Non dico quello che provo per questa persona, perché tutto sarebbe troppo poco". L’Apas del Titano invita i proprietari degli animali avvelenati a contattare l’Associazione.

"La nostra attenzione resterà alta – dicono – seguiremo l’evolversi della vicenda e continueremo a vigilare affinché non venga dimenticato il dolore che questi atti hanno causato. Non abbasseremo la guardia: chiediamo verità, giustizia e sicurezza per tutti". Poi sull’arresto. "Si tratta di un primo passo importante – sottolineano dall’Apas – verso il percorso di giustizia che attendiamo da anni. Per troppo tempo, la nostra comunità ha vissuto nell’angoscia a causa di atti di crudeltà che hanno seminato morte, paura e sofferenza. Ora auspichiamo che venga fatta piena luce sui fatti e sia finalmente resa giustizia alle vittime innocenti".

Sul ’caso’ torna anche il governo nel consueto appuntamento settimanale con la stampa. "L’arresto lancia un messaggio chiaro alla cittadinanza – dice il segretario di Stato al Territorio e all’Ambiente, Matteo Ciacci – cioè che la giustizia sta facendo il suo corso. Un primo passo sicuramente importante. Come governo nei giorni scorsi abbiamo attivato immediatamente tutte le operazioni di bonifica nei luoghi dove sono accaduti ultimamente altri avvelenamenti di cani. Un atto importante e dovuto per mettere in sicurezza quei luoghi". Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine di San Marino, i bocconi mortali erano spesso confezionati con formaggio o pasta di salsiccia contenente veleno per topi o per lumache ma anche chiodi o oggetti taglienti per indurre nell’animale una devastante emorragia.